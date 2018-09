Nach Fund von fünf Toten in Australien Verdächtiger gefasst

Nach dem grausigen Fund von fünf Toten in einem Haus im Südwesten Australiens ist ein junger Mann des Mordes beschuldigt worden. Die Behörden bestätigten am Montag, dass es sich bei den Toten in einem Wohnhaus in einem Vorort von Perth um drei kleine Mädchen, ihre Mutter und ihre Großmutter handle. Der Mann solle im Laufe des Tages per Videoschaltung von einem Richter angehört werden.

SN/APA (AFP)/GREG WOOD Hintergründe der Bluttat sind noch unklar