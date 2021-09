Nach "Ida" weiterhin zahlreiche Menschen ohne Strom

Nach dem Hurrikan "Ida" sind weiterhin zahlreiche Menschen in den schwer betroffenen Gebieten im Süden der USA ohne Strom- und Wasserversorgung. Der Gouverneur des US-Staats Louisiana, John Bel Edwards, rief deswegen dazu auf, dringend Treibstoff zu liefern, um rund eine Million Haushalte und Unternehmen ohne Strom und etwa 600.000 Menschen ohne Wasser zu versorgen. Die Zahl der Todesopfer stieg indes von vier auf sechs. Am Freitag besucht US-Präsident Joe Biden Louisiana.

Vor Ort will er sich einen Überblick über die Schäden verschaffen. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Elektrizitätsarbeiter im US-Staat Alabama. Das bestätigte ein leitender Angestellter des Versorgungsunternehmens Pike Electric.

Die US-Südküste, an der "Ida" am Sonntag als Hurrikan der Kategorie 4 an Land gegangen war, ist am stärksten betroffen. Die Stadt Grand Isle, die auf einer vorgelagerten Insel liegt, wurde etwa für unbewohnbar erklärt, nachdem sie von einem Meter Sand bedeckt worden war. Bundes- und Kommunalbeamte erklärten, sie konzentrierten sich zunächst darauf, die Schwächsten, vor allem ältere Menschen, mit Wasser, Lebensmitteln und Eis zu versorgen, damit sie mit den hohen Temperaturen zurechtkommen.

"Der Staat Louisiana liefert Treibstoff für den Rest des Landes. Und jetzt brauchen wir den Rest des Landes, um ein wenig von seinem Treibstoff abzugeben, damit er nach Louisiana zurückkommt", erklärte Gouverneur Edwards. Auf die Frage, um was er Präsident Biden bei seinem Besuch am Freitag sonst noch bitten könnte, sagte der Gouverneur: "Offen gesagt, die Liste wird sehr, sehr lang sein ... Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können".

Die Überreste von "Ida" brachten zusammen mit einer anderen Wetterfront heftige Regenfälle über einen weiten Teil des Nordostens der USA. Wie der Nationale Wetterdienst mitteilte, waren vor allem der Norden Virginias, der Westen Pennsylvanias und der Süden Neuenglands betroffen.