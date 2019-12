Nach Lawinentragödie in Südtirol wurde Skipiste gesperrt

Die Bozner Staatsanwaltschaft hat die Skipiste im Schnalstal gesperrt, auf der am Samstag bei einem Lawinenabgang eine deutsche Frau, ihre sieben Jahre alter Tochter und ein weiteres siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen waren. Geprüft wird, ob die Lawine von Variantenfahrern ausgelöst wurde, die außerhalb der Skipisten unterwegs waren.

Am Montagabend ist eine Gedenkfeier für die Lawinenopfer in der Ortschaft Kurzras vorgesehen. Das Silvester-Feuerwerk in Kurzras wurde abgesagt. "Das ist eine furchtbare Tragödie. Wir sind alle geschockt. Unsere Gedanken und Gebete gelten den betroffenen Familien", erklärte der Direktor der Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Thomas Konstantin Stecher, in einer Pressemitteilung. Laut den Carabinieri bestand am Samstag keine Lawinengefahr. Allerdings herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks starker Wind, zugleich war es zu einem Temperaturanstieg gekommen.

Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 35-jährige Offizierin der deutschen Bundeswehr und um ihre Tochter. Ein ebenfalls aus Deutschland stammendes, siebenjähriges Mädchen kam ums Leben. Der Vater und der elfjährige Bruder von einem der Mädchen erlitten Knochenbrüche und wurden ins Meraner Krankenhaus geflogen.

Quelle: APA