Nach Mord an Studentin im Chiemgau ist Anklage gegen jungen Mann bald zu erwarten

Rund sieben Monate nach dem Mord an einer Studentin im Chiemgau arbeitet die Staatsanwaltschaft in Rosenheim nun an der Anklage gegen einen jungen Mann. Das bestätigte die Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Traunstein den SN. Die Polizei hatte die Ermittlungen im Fall Hanna W. vor Kurzem offiziell abgeschlossen.

Die 23-Jährige war in ihrem Heimatort Aschau im Chiemgau in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022 nach dem Besuch des Musikclubs Eiskeller getötet worden, als sie gegen ...