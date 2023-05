Nach Mord an Studentin im Chiemgau wurde Anklage gegen Verdächtigen erhoben

Rund sieben Monate nach dem Mord an einer Studentin im Chiemgau wurde Anklage gegen einen jungen Beschuldigten erhoben. Ihm werde Mord an der zum Tatzeitpunkt Ende Oktober 23 Jahre alten Frau vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein der Deutschen Presse-Agentur in München am Donnerstag. Über die Zulassung der Anklage entscheide nun das Landgericht Traunstein. Die Polizei hatte die Ermittlungen im Fall Hanna W. vor Kurzem offiziell abgeschlossen.

Auf dem Heimweg getötet

Die 23-Jährige war in ...