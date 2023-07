Nach Protesten: Rammstein in Berlin frenetisch gefeiert

Nach vereinzelten Protesten vor dem Konzert ist die Berliner Band Rammstein beim ersten von drei Heimspielen am Samstagabend in der deutschen Hauptstadt von den Fans frenetisch gefeiert worden. "Wir sind wieder zuhause! Danke, Berlin!", sagte der mit Vorwürfen zu seinem Umgang mit Frauen konfrontierte Sänger Till Lindemann am Ende des gut zweistündigen Auftritts.

BILD: SN/APA/DPA/FABIAN SOMMER Rund 300 Demonstranten vor dem Berliner Olympiastadion