Nach Rauswurf Brandsatz geworfen - elf Tote in Bar in Mexiko

In einer Bar in Mexiko hat ein Mann ein Feuer gelegt, bei dem mindestens elf Menschen ums Leben gekommen sind. Er habe in der Nacht zum Samstag in der nordwestlichen Stadt San Luis Río Colorado an der US-Grenze einen Brandsatz auf das Lokal geworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Sonora mit. Kurz zuvor sei er des Lokals verwiesen worden, weil er Zeugen zufolge dort Frauen belästigt haben soll.

Er sei zurückgekehrt und habe auf die Türen der Bar eine Brandflasche geworfen. Der junge Mann sei augenscheinlich sehr betrunken gewesen. Bei den Toten handelte es sich den Angaben zufolge um sieben Männer und vier Frauen. Es gebe zudem vier Verletzte, die in Kliniken auf beiden Seiten der Grenze behandelt würden. Es werde ermittelt, um den Täter zu identifizieren und festzunehmen.