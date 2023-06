Nach Tod von Mädchen: Alarm um Ecstasy-Pillen in Deutschland

Ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der mutmaßlichen Einnahme der Ecstasy-Pille "Blue Punisher" gestorben. Eine 14-Jährige mit den gleichen Blut- und Urinwerten liegt in Neubrandenburg auf der Intensivstation und befindet sich in kritischem Zustand, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Dienstag sagte. Die Droge "Blue Punisher" ist eine sehr starke Variante von Ecstasy.

BILD: SN/APA/BERND WÜSTNECK Blick auf die Innenstadt von Altentreptow