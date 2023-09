Nach Tötung von Bärin ist Schütze unter Polizeischutz

Die italienischen Behörden haben Ermittlungen gegen einen 56-jährigen Italiener aufgenommen, der in der Nacht auf Freitag mit seinem Gewehr auf eine Braunbärin im Nationalpark Abruzzen geschossen hat, die mit ihren Jungen unterwegs war. Nach mehreren Morddrohungen gegen ihn wurde der Mann unter Polizeischutz gestellt. Der Geschäftsmann rechtfertigte sich damit, dass die Bärin in sein Grundstück eingedrungen sei und er in Panik zu der Waffe gegriffen habe.

BILD: SN/APA/AFP/OLIVIER MORIN Die Behörden sind nun auf der Suche nach den Jungen der Bärin