Nach Wohnhausbrand in Deutschland fünf Tote gefunden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Radevormwald nahe Wuppertal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen, nähere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Eine Kölner Mordkommission sei im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Der Erkennungsdienst habe die Arbeit aufgenommen. Zu den Hintergründen des Geschehens erteilten Staatsanwaltschaft und Polizei wegen der laufenden Ermittlungen keine Auskünfte. Um 17.00 Uhr sei ein Notruf eingegangen, dass ein Wohnhaus brenne. Bei den Löscharbeiten seien die Einsatzkräfte dann auf die fünf Leichen gestoßen. Es sei "nichts mehr zu machen gewesen", wurde mitgeteilt. Quelle: Apa/Dpa