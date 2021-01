Nachbeben in Kroatien - Katastrophenzustand ausgerufen

In Zentralkroatien hat sich die Erdbebenserie fortgesetzt. Am Montag erschütterte in der Früh ein weiteres Nachbeben mit der Stärke 4,2 auf der Richterskala das betroffene Gebiet um die Kleinstadt Petrinja, wie kroatische Medien berichteten. Bereits in der Nacht waren die Bewohner, die seit einer Woche nicht zu Ruhe kommen, von Erschütterungen der Stärke 3,5 geweckt worden. Die Regierung rief unterdessen den Katastrophenzustand für das Erdbebengebiet aus.

SN/APA (AFP)/DAMIR SENCAR Sachschäden sind enorm