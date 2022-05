Zu alten Mordfällen an der Ostgrenze wird weiter ermittelt

Mord verjährt nicht. Daher bemüht sich eine Staatsanwaltschaft in Bayern, Todesfälle an der Grenze zur früheren ČSSR zu ahnden. Es geht auch um Fluchtversuche von DDR-Bürgern nach Österreich.

"Wieder schwerer Grenzzwischenfall", "Wien bereitet schärfstmöglichen Protest vor" - so lauteten einige Schlagzeilen aus den "Salzburger Nachrichten" im August 1967, nachdem tschechoslowakische Grenzsoldaten auf österreichischem Gebiet im Bereich der Mündung der March in die Donau einen jungen DDR-Bürger erschossen hatten.

Die Todesschüsse auf Richard Schlenz (28) aus Leipzig beherrschten damals tagelang die heimische Innenpolitik. Die Regierung protestierte in Prag vehement. In der Folge wurden zahlreiche Veranstaltungen wie Exkursionen in die ČSSR sowie die Teilnahme Österreichs an vielen Sportbewerben ...