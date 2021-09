"Nacktionalmannschaft" spielt gegen Kommerz im Fußball

Die einen in unschuldigem Weiß, die anderen nackt: Bei einem Fußballspiel in Duisburg hat ein Aktionskünstler am Samstag eine Mannschaft in Trikots gegen die (bis auf Schuhe und Stutzen) unbekleidete "Nacktionalmannschaft" spielen lassen. Jeder auf dem Platz sei nicht nur Spieler, sondern "auch eine Art Performancekünstler", sagte Initiator Gerrit Starczewski. Die Aktion sei auch ein Zeichen gegen die Kommerzialisierung des Fußballs und die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

"Nacktionalmannschaft" mit Boykott-Aufruf für Fußball-WM in Katar