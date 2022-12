Nächstenliebe auf dem Prüfstand

Die bitterarme Republik Moldau hat 100.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Jetzt könnte ein harter Winter die Solidarität auf die Probe stellen.

Tief steht die Sonne über der Republik Moldau. Sie schlägt lange Schatten in eine Landschaft, die, einer eilig aufgeschlagenen Daunendecke gleich, sanfte Wellen wirft. Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, in dem das kleine Land, geografisch eingekeilt zwischen Rumänien und der Ukraine, schier Unglaubliches geleistet hat. Obwohl selbst wirtschaftlich am Rande des Abgrundes taumelnd, hat Moldau fast 100.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die enorme Hilfsbereitschaft der bitterarmen ehemaligen Sowjetrepublik hat international für Aufsehen gesorgt und dem Land endlich ...