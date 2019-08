Nächstes Jahr sollen erstmals Touristen ins All fliegen

Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic will im kommenden Jahr erstmals Touristen ins All bringen. Das sagte Unternehmenschef George Whitesides am Donnerstag am Rande der Vorstellung des neuen Virgin-Galactic-Kontrollzentrums in der Wüste des US-Staates New Mexico.

SN/APA (AFP/Virgin Galactic)/HO Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic will die Flüge durchführen