NASA beauftragt US-Firmen mit Entwicklung von Raumanzügen

Die US-Firmen Axiom Space und Collins Aerospace sollen im Auftrag der Raumfahrtbehörde NASA neue Raumanzüge für Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS und auf dem Weg zu Mond und Mars entwickeln. Die beiden Firmen seien nach rund einjährigem Auswahlverfahren ausgesucht worden, teilte die NASA mit. "Das ist ein historischer Moment für uns", sagte Vanessa Wyche, Chefin des NASA-Zentrums in Houston. "In diesen Anzügen wird Geschichte geschrieben werden."

SN/APA/Collins Aerospace/- Astronauten sollen neue Helme bekommen