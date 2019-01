NASA-Sonde "New Horizons" trifft "Ultima Thule"

Der NASA-Sonde "New Horizons" ist das am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous mit einem Himmelskörper geglückt. Rund zehn Stunden danach bekam die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag das Signal, dass der Vorbeiflug am rund 6,5 Milliarden Kilometer entfernten Objekt "Ultima Thule" erfolgreich absolviert wurde. Die Sonde befinde sich nach wie vor in gutem Zustand, teilte die NASA mit.

SN/APA (NASA/J)HUAPL/SwRI/HO Die Sonde soll Aufschluss über den Himmelskörper geben