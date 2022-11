NASA verschiebt Start von Mondmission Artemis 1 erneut

Angesichts eines heranziehenden Tropensturms verschiebt die NASA erneut den Start ihrer neuen Mondrakete ins All. Der zuletzt für den 14. November geplante Start der unbemannten Mondmission Artemis 1 solle nun am 16. November in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida erfolgen, teilte der NASA-Manager Jim Free am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter mit. Dafür ist der NASA zufolge ein zweistündiges Zeitfenster ab 1.04 Uhr (Ortszeit, 7.04 Uhr MEZ) vorgesehen.

SN/APA (AFP/GETTY)/HANDOUT Mondmission Artemis 1 bereits zum dritten Mal verschoben