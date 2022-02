Nashorn-Wilderei in Südafrikas Privat-Naturparks steigt

In Südafrika nimmt die Nashorn-Wilderei Experten zufolge vor allem in privaten Naturparks wieder deutlich zu. Während die Zahl gewilderter Tiere im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 im vergangenen Jahr insgesamt 24 Prozent niedriger gewesen sei, habe es in privaten Gehegen eine Zunahme gegeben, teilte die Nationalparkbehörde Sanparks am Dienstag mit. 2021 wurden 451 illegal getötete Exemplare registriert.

Corona-Jahr 2020 sorgte nur für kurzen Rückgang