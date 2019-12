Nationaler Trauertag nach Flugzeugunglück in Kasachstan

Nach dem Flugzeugunglück am Airport von Almaty hat die zentralasiatische Republik Kasachstan einen nationalen Tag der Trauer angesetzt. Die Regierung in dem Land an der Grenze zu China forderte die Medien zum Verzicht auf jede Form von Unterhaltungsprogrammen am Samstag auf, wie kasachische Medien berichteten.

SN/APA (AFP)/RUSLAN PRYANIKOV Großteil der Passagiere überlebte