Nationalfeiertag in Frankreich verlief weitgehend ruhig

Nach den jüngsten Unruhen in Frankreich sind befürchtete Ausschreitungen am Abend des Nationalfeiertags, dem 14. Juli, weitgehend ausgeblieben. Feiern und Feuerwerke hätten überall stattfinden können, wobei die Zahl der Sachbeschädigungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sei, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Samstag mit.

BILD: SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND An Frankreichs Nationalfeiertag waren 45.000 Polizei-Beamte im Einsatz