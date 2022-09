Nationalmuseum Rio vier Jahre nach Brand mit neuer Fassade

Vier Jahre nach dem verheerenden Großbrand hat das Nationalmuseum in Rio de Janeiro eine neue Fassade erhalten. "Das bedeutet, dass das Nationalmuseum lebt", sagte Museumsdirektor Alexander Kellner bei einer Pressekonferenz am Freitag. Die Einweihung am Jahrestag des Feuers und zugleich an dem Tag, an dem Brasiliens österreichische Kaiserin Leopoldina vor 200 Jahren die Unabhängigkeitserklärung des Landes unterschrieb, markiert den Abschluss der ersten Wiederaufbau-Phase.

