Nationalpark einmal anders

Die Vjosa ist ein Wildfluss in Albanien und seit Mittwoch auf einer Länge von 400 Kilometern der erste Fluss-Nationalpark Europas. Maßgeblichen Anteil daran hatte ein Naturschützer aus Österreich.

Die Vjosa ist ein 700 Kilometer langer, weit verzweigter Wildfluss in Griechenland und Albanien. Auf albanischer Seite ist die Vjosa seit Mittwoch ein Nationalpark - und zwar der erste seiner Art in Europa. Auf einer Länge von 400 Kilometern sind nun auch sämtliche Flüsse und Bäche, die in die Vjosa münden, streng geschützt. Anders als in "normalen" Nationalparks sind ausschließlich die Flüsse geschützt und nicht auch die Umgebung. Die Fläche ist dennoch beachtlich, denn das Flussbett der Vjosa ist an ...