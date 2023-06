Naturjuwel Atacamawüste wird zur Müllhalde für Textilien

Plus

In der Atacamawüste werden jährlich Hunderttausende Tonnen an Kleidung illegal deponiert. Die Textilien stammen aus Europa und Asien - und wurden in vielen Fällen gar nie getragen.

BILD: SN/BEATRIZ OBRIEN In der Atacamawüste brennen riesige illegale Textildeponien.