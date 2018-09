Naturkatastrophe in Indonesien - Auch Ausländer in Palu vermisst

Nach der Tsunami-Katastrophe auf Sulawesi werden in der Stadt Palu mehrere Ausländer vermisst. Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde vom Sonntag wird unter anderem nach drei Franzosen gesucht. Hinweise, dass Österreich unter den Opfern sein könnten, gibt es bisher nicht, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Markus Guschelbauer, Sonntagmittag auf APA-Anfrage mit.

Die verheerende Flutwelle, die Palu getroffen hat, soll bis zu sechs Meter hoch gewesen sein. Insgesamt sollen sich zum Zeitpunkt der Beben und des folgenden Tsunamis am Freitag etwa 60 Ausländer in der 350.000-Einwohner-Stadt aufgehalten haben. Nach einer offiziellen Zwischenbilanz starben in Palu mehr als 800 Menschen. Mindestens elf Tote gab es in der Fischergemeinde Donggala weiter nördlich. Mehr als 500 Menschen werden wegen schwerer Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Im Unterschied zu anderen indonesischen Inseln wie Bali oder Lombok halten sich auf Sulawesi normalerweise verhältnismäßig wenig Touristen auf. Reisenden wurde dringend empfohlen, die lokalen Medien zu verfolgen und Anweisungen von örtlichen Sicherheitskräften Folge zu leisten.

Unterdessen wurde ein Fluglotse wegen seines heldenhaften Einsatzes, der ihn das Leben gekostet hat, post mortem geehrt. Anthonius Gunawan Agung versah im Kontrollturm auf dem Flughafen Mutiara SIS Al-Jufrie in Palu Dienst, als die Erdstöße Sulawesi erschütterten. Der 21-Jährige habe sich geweigert, seinen Posten zu verlassen, bevor nicht gewährleistet war, dass ein startbereites Flugzeug sicher abfliegen konnte, sagte ein Sprecher der Luftsicherheitsbehörde AirNav Indonesia.

Agung kam ums Leben. Sein Arbeitgeber ehrte ihn mit einer posthumen Beförderung um zwei Dienstgrade. "Als sich das Erdbeben ereignete, hat er der Batik Air die Startfreigabe erteilt und gewartet, bis die Maschine sicher abhob, bevor er die Fluglotsenkabine im Tower verlassen hat", sagte der Sprecher. Nach dem Start wurden die Erdstöße immer stärker - bis zu einer maximalen Stärke von 7,5.

Der Lotse dürfte im letzten Moment von dem vier Stockwerke hohen Tower gesprungen sein, um sich zu retten. Dabei erlitt er den Angaben zufolge schwere innere Verletzungen und einen Beinbruch. Nach einer Erstversorgung kam der alarmierte Rettungshubschrauber jedoch zu spät für ihn.

SN/apa Das Ausmaß der Katastrophe ist weiterhin unklar.

Quelle: Apa/Dpa