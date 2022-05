'Ndrangheta-Anschlag auf Anti-Mafia-Staatsanwalt vereitelt

Clans der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, hatten einen Anschlag auf den Oberstaatsanwalt der Stadt Catanzaro, Nicola Gratteri, geplant. Dies berichtete am Freitag die Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano". Das Blatt bezog sich dabei auf einen Bericht der Geheimdienste eines ausländischen Staates, die ein Gespräch zwischen Mitgliedern von Mafiaclans abgehört hätten, in dem von einem Attentat auf Gratteri die Rede war.

SN/APA/GIANLUCA CHININEA Nicola Gratteri steht seit Jahrzehnten unter Polizeischutz