Neil Young drohte mit Rückzug von Spotify

Weil sie Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreitet haben soll, hat der kanadische Rockstar Neil Young der Audio-Plattform Spotify mit einem Boykott gedroht. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, veröffentlichte der 76-Jährige am Montagabend (Ortszeit) einen offenen Brief auf seiner Homepage, der später wieder offline genommen wurde. Auch das Magazin "Rolling Stone", die Plattform "Pitchfork" und das Nachrichtenportal "USA Today" berichteten über den Brief.

SN/APA/AFP/ALICE CHICHE Neil Young stößt sich an auf Spotify verbreiteten Falschinformationen