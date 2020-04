Neue Autobahnbrücke in Genua ist fertig

In Genua ist am Dienstag der letzte Teil für die Struktur der neuen Autobahnbrücke eingesetzt werden. Das alte Viadukt war im August 2018 eingestürzt, beim Unglück waren 43 Menschen gestorben. Am Dienstag wurde im Beisein von Premier Giuseppe Conte der Teil in die Höhe gehoben. Die Brücke, die den westlichen mit dem östlichen Teil der Stadt verbindet, gilt als ein Symbol des Neustarts Italiens.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Die Brücke soll eine Hommage an Geiger Niccolo Paganini sein