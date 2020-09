Zwei sich schnell ausbreitende neue Brände bedrohen Menschen in Kalifornien. In Napa Valley nordöstlich von San Francisco ordneten örtliche Behörden am Sonntag zahlreiche Evakuierungen an. Rund 1.800 Personen mussten ihre Häuser verlassen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Sprecherin von Napa County, Janet Upton. Seit Sonntag werden die Einwohner von dem "Glass Fire" bedroht, das sich laut Feuerwehr binnen Stunden auf zehn Quadratkilometer ausgebreitet hatte.

SN/APA (AFP/GETTY)/JUSTIN SULLIVAN Bedrohung durch das sogenannte Glass Fire