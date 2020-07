Neue Coronavirus-Infektionsherde in Asien

Mehrere asiatische Länder verschärfen angesichts wachsender Coronavirus-Infektionen die Maßnahmen gegen die Pandemie. In Australien wurden zudem am Dienstag Grenzkontrollen verstärkt und der Besuch von Gaststätten eingeschränkt. Damit reagierten die verantwortlichen Stellen auf eine Häufung von Infektionen in den Bundesstaaten Victoria und New South Wales.

SN/APA (AFP)/TED ALJIBE Stärkster Anstieg von Neuinfektionen seit dem Ausbruch auf Philippinen