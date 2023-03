Neue Eruptionen bei indonesischem Vulkan Merapi

In Indonesien spuckt der Vulkan Merapi wieder Feuer: Der Berg - einer der aktivsten Vulkane der Welt - brach am Freitagabend erneut aus. Am Samstag schleuderte er weiter heiße Asche und anderes vulkanisches Material aus seinem Inneren heraus. Bilder der staatlichen Merapi-Beobachtungsstelle zeigten einen glühenden Lava-Fluss am Berg sowie eine bis zu 1.300 Meter hohe Rauchsäule über dem Berg.

BILD: SN/APA/AFP/DEVI RAHMAN Indonesischer Vulkan Merapi erneut ausgebrochen