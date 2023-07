Neue große Brände in Mittelgriechenland ausgebrochen

Nach wochenlanger Trockenheit sind in Mittelgriechenland zahlreiche Brände ausgebrochen, die nach Angaben der Regionalverwaltung außer Kontrolle geraten sind. Die Flammen haben sogar die Vororte der großen griechischen Hafenstadt Volos erreicht, wie der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag berichtete. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Starke Winde fachen die Flammen an, hieß es. Die große Hitzewelle in Griechenland neigt sich indes ihrem Ende zu.

BILD: SN/APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Feuerwehr kämpfte in der Nacht auch mit neu entfachten Bränden