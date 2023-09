Neue Technik und Hinweise brachten die Wende in alten Mordfällen

Nach Jahrzehnten erzielten hartnäckige Ermittler Durchbrüche. In Köln begann der Prozess zum Karnevalsmord aus 1988, in Hessen wurde ein Verdächtiger nach dem Tod einer Stewardess gefasst.

DNA-Spuren und Hinweise führten Polizeiermittler in Deutschland in zwei lange zurückliegenden Mordfällen doch noch zum Erfolg (Symbolbild).

35 Jahre nach dem Kölner "Karnevalsmord" an einer jungen Frau muss sich ein heute 56-jähriger Mann für die Tat vor Gericht verantworten. Am Montag begann am Kölner Landgericht der Prozess wegen Mordes aus Habgier und niedrigen Beweggründen an der damals 24-jährigen Frau. Der Angeklagte soll sie im Februar 1988 in der Nacht auf den Karnevalssonntag in der Kölner Altstadt getötet haben, um an ihre Wertsachen zu gelangen - unter anderem an einen Brustbeutel mit Biene-Maja-Motiv, in dem sich ein 100-D-Mark-Schein (umgerechnet rund 51 Euro) befand.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte der Frau in jener Nacht gefolgt sein, als sie von einer Diskothek in eine andere zog. Hinter einem Imbisswagen soll er die junge Mutter dann angegriffen, geschlagen und mit ihrer Halskette erdrosselt haben. Ein Verteidiger erklärte nach der Anklageverlesung im Namen des 56-jährigen Deutschen: "Ich habe mit der Tötung und dem Tod der Frau nichts zu tun." "Cold-Case"-Ermittler hatten den jahrzehntelang ungeklärten Fall neu aufgerollt und vergangenes Jahr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" vorgestellt. Ein Hinweis eines Zuschauers brachte die Ermittler auf die Spur des 56-Jährigen. Nachdem ein DNA-Abgleich mit am Tatort sichergestellten Spuren einen Treffer ergeben hatte, wurde er schließlich in Untersuchungshaft genommen.

Für den Prozess sind neun weitere Verhandlungstage geplant. Ein Urteil soll am 24. Oktober fallen.

Einen Durchbruch gab es in den vergangenen Tagen auch in einem anderen, mehr als 16 Jahre zurückliegenden "Cold Case" aus Nordrhein-Westfalen: Nach dem Mord an der damals 47-jährigen Stewardess Claudia K. in der Stadt Velbert in der Nähe von Düsseldorf konnte jetzt unter Federführung der Düsseldorfer Polizei und der Staatsanwaltschaft Wuppertal in Hessen ein Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Es soll sich um einen vorbestraften Bekannten ihres Ehemanns handeln. An der Kleidung der Toten seien 2007 mehrere Hautschuppen des inzwischen 57-Jährigen sichergestellt worden, berichtete das Polizeipräsidium Düsseldorf am Montag. Mithilfe einer neuen Technik sei es gelungen, diese Hautschuppen auf den Klebefolien aufzuspüren, mit denen die Leiche damals routinemäßig beklebt worden war.

Die Leiche von Claudia K. war am 1. Februar 2007 von ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden, als dieser aus der Schule kam. Es fanden sich weder Einbruchspuren noch Hinweise auf ein Sexualdelikt. Die Mutter des Opfers gab an, ihre Tochter habe ein Telefonat mit ihr beendet, als es damals an der Haustür läutete. Gut zwei Monate später bat die Polizei rund 700 Männer zum DNA-Massentest. Bei den Betroffenen handelte es sich um nahezu alle männlichen Mitglieder eines Velberter Fitnessclubs, in dem die Stewardess ebenfalls Mitglied war. Einen Treffer ergab die Aktion nicht.

Der Verdächtige aus dem hessischen Wetteraukreis sitzt seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Er war wegen einer Serie von elf Tankstellenüberfällen zu acht Jahren Haft verurteilt worden, die er bereits verbüßt hat. Zum Tatzeitpunkt habe er sich in massiven finanziellen Schwierigkeiten befunden, hieß es. Der Ehemann der getöteten 47-Jährigen, der nach der Trennung bereits nach Hessen verzogen war, habe damals Zeugen zufolge damit gedroht, seine Frau umzubringen oder umbringen zu lassen. Er hatte sich wenige Tage nach dem Mord an Claudia K. erschossen. So wurde der damals 14-jährige gemeinsame Sohn innerhalb weniger Tage zum Vollwaisen.