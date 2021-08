Neue Waldbrände in Kalifornien bedrohen viele Ortschaften

Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpfen in Kalifornien gegen ein Dutzend größere Waldbrände an. Schnell um sich greifende Flammen im nördlichen Bezirk El Dorado County bedrohen Ortschaften und haben Tausende Anrainer in die Flucht getrieben. Das sogenannte Caldor-Feuer war nach Angaben der Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden etwa um das Zehnfache angewachsen und erfasste Donnerstagfrüh (Ortszeit) eine Fläche von mehr als 260 Quadratkilometern.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Waldbrände in Kalifornien breiten sich aus