Neuer Anlauf zur Bergung von Containerschiff im Suezkanal

Die Hilfs- und Bergungsteams am Suezkanal wollen Montagfrüh mit zusätzlichen Schleppern einen weiteren Anlauf zur Bergung des Containerschiffs "Ever Given" unternehmen. Diesen Entschluss traf die zuständige Kanalbehörde nach Medienberichten in der Nacht. Zuvor sollen Bagger weiterhin Erdreich unter dem Schiffsbug abtragen. Zudem sei ein weiterer Spezialbagger unterwegs, um die Arbeiten zu unterstützen.

Der Druck auf die Verantwortlichen steigt