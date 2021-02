Neuer Ebola-Fall im Osten des Kongo entdeckt

Sechs Monate nach dem Ende des Ebola-Ausbruchs im Osten des Kongo ist dort ein neuer Fall der Krankheit aufgetreten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag mitteilte, ließ sich die Frau eines Ebola-Überlebenden in einem Gesundheitszentrum in Butembo behandeln, dem Epizentrum des vorherigen Ausbruchs. Die Frau starb daraufhin. Die Testergebnisse zeigten, dass sie sich mit Ebola infiziert hatte.

SN/APA (AFP)/JOHN WESSELS Untersuchungen an Ebola-Patientin im Kongo (Archivbild)