Neuer EU-Klimakommissar erachtet Atomenergie als wichtig

Der neue EU-Klimakommissar Maroš Šefčovič hält Atomkraft für sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. "Wenn man sich zahlreiche Projektionen für 2050 und die Zeit danach anschaut, habe ich ehrlich gesagt noch keine Prognose gesehen, laut der Klimaneutralität ohne Atomenergie zu erreichen wäre", sagte er laut der Zeitung "Welt" am Rande der UNO-Generalversammlung in New York.

BILD: SN/APA/DPA/PATRICK PLEUL ?ef?ovi?: Klimaneutralität ohne Kernkraft kaum zu erreichen