Neuer Look vor Treffen von Trump und Kim

An den Seiten kurz geschoren wie Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un oder so blond wie US-Präsident Donald Trump: Der vietnamesische Friseur Le Tuan Duong aus der Hauptstadt Hanoi verpasst seinen Kunden vor dem dortigen Gipfeltreffen von Trump und Kim in der nächsten Woche kostenlos einen Haarschnitt in deren Look. Sein Salon wird derzeit regelrecht von Kunden gestürmt. "In den vergangenen drei Tagen hatte ich 200 Kim-Haarschnitte und nur fünf für Trump", sagte er am Mittwoch. Einer der wenigen Trump-Fans begründete die Wahl seiner Haarpracht so: "Ich möchte, dass die Vietnamesen durch meine Frisur mehr über Trump erfahren." Die Trump-Bleiche kostet ein Vielfaches der meisten Haarschnitte.

Quelle: SN, Apa, Afp