Neuer Schock am Fürstenhof

Zu Ostern präsentierte die Fürstenfamilie in Monaco wieder ein Familienfoto. Dann der nächste Schock - Charlènes früherer Beichtvater ist wegen Kinderpornos in den USA angeklagt.

Kaum schienen die ärgsten Rückschläge endlich überstanden, mussten Fürstin Charlène von Monaco (44) und ihre Familie die nächste schockierende Nachricht hinnehmen: In den USA wurde ihr früherer Berater und Beichtvater Pater William McCandless wegen des Besitzes von kinderpornografischen Aufnahmen angeklagt. Er saß im Vorstand ihrer Stiftung und kehrte 2017 wieder in sein Heimatland zurück. Am 10. Juni soll vor einem US-Bundesgericht sein Prozess beginnen.

Der Pater befindet sich nur gegen Kaution auf freiem Fuß, wie die Zeitschrift "Bunte" ...