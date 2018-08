Neun Tote bei Brand in taiwanischem Hospiz nach Kurzschluss

Der Brand in einem Hospiz in der Nähe der taiwanischen Hauptstadt Taipeh mit neun Toten ist offenbar von einem Kurzschluss ausgelöst worden. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurden 30 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Einrichtung für sterbenskranke Menschen in der siebenten Etage eines neunstöckigen Krankenhauses wurde nach Ausbruch des Feuers evakuiert.

SN/APA (AFP)/DANIEL SHIH Der Brand breitete sich vom 7. Stockwerk aus