Neun Tote bei Schiffsbränden in Straße von Kertsch

Bei einem Brand zweier Schiffe vor der Küste der ukrainischen Halbinsel Krim sind nach russischen Angaben neun Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer habe in der Straße von Kertsch auf zwei Tankern unter tansanischer Flagge gewütet, sagte ein Sprecher der russischen Behörde für Schiffsverkehr am Montag. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

Der Unfall habe sich vor der Südküste der Halbinsel Krim ereignet - an der Einfahrt in die Straße von Kertsch. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Deshalb ist die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres gespannt. Russische Grenzschützer hatten dort im November drei ukrainische Marineschiffe beschossen und die Besatzung wegen angeblicher Grenzverletzung verhaftet.

Vor der Meerenge von Kertsch müssen Schiffe oft wochenlang auf die Durchfahrt ins Asowsche Meer warten. Die Ukraine beklagt, dass Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen wollten, von den russischen Behörden schikaniert würden.

Quelle: Apa/Dpa