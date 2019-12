Neun Tote durch Spirituosen auf den Philippinen

Auf den Philippinen sind bei zwei Vorfällen neun Menschen nach dem Genuss eines traditionellen heimischen Likörs aus Kokossaft gestorben. Bei einem Treffen in der Stadt Rizal in der Provinz Laguna, 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila, kamen acht Menschen ums Leben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Stadt Candelaria starb ein Mensch.

SN/APA (AFP)/TED ALJIBE Weitere 122 Menschen wegen schwerer Symptome im Krankenhaus