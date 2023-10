Neun Tote bei Einsturz von Goldmine in Simbabwe

Beim Einsturz einer Goldmine in Simbabwe sind mindestens neun Menschen getötet worden. Ein Schacht in der Goldmine war nach Angaben der Vereinigung der Minenarbeiter des Landes (ZMF) vom Samstag eingestürzt. Nach dem Unglück vom Freitag wurden 21 Menschen gerettet, drei weitere galten am Samstag noch als vermisst. Das Unglück ereignete sich in Chegutu rund 120 Kilometer westlich der Hauptstadt Harare.

BILD: SN/APA/AFP/JEKESAI NJIKIZANA Illegaler Bergbau in Simbabwe weit verbreitet