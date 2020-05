Neun Tote und Hunderte Verletzte bei Chemieunfall in Indien

Bei einem Chemieunglück in Indien sind am Donnerstag mindestens neun Menschen getötet und mehr als 300 verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Rund 1.500 Anrainer nahe des Polymer-Werks des südkoreanischen Chemiekonzerns LG Chem wurden laut Polizei evakuiert. Der Chemieunfall ereignete sich durch ein Gasleck in der Fabrik bei Visakhapatnam im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh.

SN/APA (AFP)/- Gasleck in Fabrik als Ursache