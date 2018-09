Neunjährige in Indien mehrfach vergewaltigt und getötet

Erneut ist ein Mädchen in Indien mehrfach vergewaltigt und getötet worden. Die Polizei nahm die Stiefmutter und vier weitere Verdächtige fest, nachdem der entstellte und verwesende Leichnam der Neunjährigen am Dienstag in einem Gebüsch wenige hundert Meter von ihrem Haus im Bezirk Baramulla in der Kaschmir-Region gefunden worden war. Ihr Vater hatte sie zwei Wochen zuvor als vermisst gemeldet.

Nach Angaben der Polizei war die 36-jährige Stiefmutter eifersüchtig auf das Kind und die zweite Ehefrau ihres Mannes. Sie habe das Mädchen Ende August in ein Waldgebiet gebracht. Dort habe sie ihren 14-jährigen Sohn und zwei seiner Freunde im Alter von 14 und 19 Jahren mutmaßlich zu der Vergewaltigung verleitet. Die Frau soll die Neunjährige stranguliert haben, ihr Sohn dem Kind mit einer Axt auf den Schädel geschlagen haben. Einer der Freunde habe die Leiche mit Batteriesäure verätzt, der andere soll ihr noch die Augen ausgestochen haben. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen belegten "alle Fakten", berichtete die Polizei. Die Burschen hätten die Tat bereits gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Als vierter Verdächtiger wurde ein 28-jähriger Mann festgenommen. Quelle: Apa/Afp