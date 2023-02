Neuseeland ruft wegen Zyklon Notstand aus

Neuseeland hat am Dienstag zum erst dritten Mal in seiner Geschichte den nationalen Notstand ausgerufen. Zyklon Gabrielle löste weitreichende Überschwemmungen, Erdrutsche und riesige Flutwellen aus. "Es war eine schlimme Nacht für die Neuseeländer im ganzen Land, vor allem aber im oberen Teil der Nordinsel ... viele Familien wurden vertrieben, viele Häuser sind ohne Strom, im ganzen Land sind große Schäden entstanden", sagte Regierungschef Chris Hipkins am Dienstag.

SN/APA/AFP/DIEGO OPATOWSKI Weitreichende Überschwemmungen, Erdrutsche und riesige Flutwellen