Neuseeland übernimmt Sorgerecht für Baby von Impfgegnern

Das Oberste Gericht in Neuseeland hat am Mittwoch das vorläufige Sorgerecht für einen kranken Säugling übernommen, dessen Eltern aus Angst vor Corona-Impfstoffen in Blutkonserven eine lebensrettende Herzoperation abgelehnt hatten. Das Gericht in Auckland ordnete das Not-Sorgerecht für das sechs Monate alte "Baby W" an, um die Operation zu ermöglichen. "Die vorrangige Frage ist, ob die vorgeschlagene Behandlung im besten Interesse des Kindes ist", erklärte das Gericht.

Eltern lehnen rettende Operation wegen "Impf-Blutkonserven" ab