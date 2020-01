Neuseeland: Vier Vulkanausbruch-Opfer in kritischem Zustand

Einen Monat nach einem Vulkanausbruch in Neuseeland mit 19 Toten befinden sich vier der zahlreichen Verletzten immer noch in kritischem Zustand. "Unsere Gedanken sind bei ihnen und ihren Familien, genauso wie bei den Menschen, die Angehörige verloren und den anderen Opfern, die auf dem Weg der Genesung sind", schrieb das Gesundheitsministerium am Mittwoch in einer Mitteilung.

SN/APA (AFP)/MARTY MELVILLE Der Vulkan brach am 9. Dezember aus