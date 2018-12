Neuseeland will 2020 über Cannabis-Legalisierung abstimmen

Die neuseeländische Regierung will 2020 ein Referendum über eine Legalisierung von Cannabis abhalten. Die Volksabstimmung solle parallel zu den nächsten Parlamentswahlen stattfinden und rechtlich bindend sein, sagte Justizminister Andrew Little am Dienstag.

SN/APA (AFP)/DON MACKINNON Die Regierung will Marihuana zu medizinischen Zwecken legalisieren