Neuseelands Polizei warnt vor Methamphetamin in Bierdosen

Nach dem Tod eines jungen Mannes in Neuseeland hat die Polizei die Bürger vor mit Drogen versetztem Bier in Dosen gewarnt. Zuvor sei auf einem Industriegelände in Manukau bei Auckland eine große Menge "Honey Bear House Beer" beschlagnahmt worden, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. In einem Teil der Lieferung sei flüssiges Methamphetamin versteckt gewesen. Ein 30-Jähriger sei wegen des Vorwurfs des Drogenhandels festgenommen worden.

BILD: SN/APA/AFP/FRED TANNEAU Bier kann in Neuseeland derzeit gefährlich sein: mit Methamphetamin